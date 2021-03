GB-Le gouvernement promet le nécessaire face au COVID dans son projet de budget

par William Schomberg

LONDON, 3 mars (Reuters) - Le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, va promettre mercredi de faire "tout ce qu'il faut", dont une extension de cinq mois du vaste plan de protection de l'emploi, pour soutenir l'économie durant ce qu'il espère seront les ultimes mois des restrictions sanitaires face à l'épidémie de coronavirus.

Rishi Sunak, qui a déjà porté le déficit budgétaire de la Grande-Bretagne à un niveau record depuis la Deuxième Guerre mondiale, se tournera à nouveau vers les marchés obligataires lors de son exposé budgétaire, déclarant que le rétablissement des finances publiques pourra seulement débuter quand le rétablissement de l'économie sera en vue.

"Nous utilisons la pleine mesure de notre puissance de feu financière pour protéger les emplois et les moyens de subsistance de la population britannique", dira-t-il devant le parlement, selon des extraits communiqués en avance par ses services.

"Premièrement, nous allons continuer de faire tout ce qu'il faut pour soutenir le peuple et les entreprises britanniques pendant cette période de crise. Deuxièmement, une fois que nous serons sur le chemin du rétablissement économique, il nous faudra commencer à réparer les finances publiques".

"Enfin, troisièmement, dans le budget de ce jour nous commençons les travaux pour construire notre future économie", ajoutera le ministre lors de son discours, qui devrait débuter vers 12h30 GMT.

La Grande-Bretagne déplore le plus grand nombre de décès liés au COVID-19 en Europe et le plus rude choc économique parmi les pays riches, selon les principales données officielles. L'économie britannique s'est contractée l'an dernier de 9,9%, un record en trois siècles.

Rishi Sunak a jusqu'à présent déployé près de 300 milliards de livres (346 milliards d'euros) en mesures de soutien en urgence à l'économie et en exonérations d'impôts.

De nombreuses entreprises britanniques font aussi face aux difficultés générées par le Brexit, la Grande-Bretagne ayant quitté formellement le marché unique de l'Union européenne le 1er janvier, tandis que le gouvernement est confronté au défi d'investir massivement pour atteindre son objectif d'une neutralité carbone de son économie d'ici 2050.

L'hypothèse d'un rebond post-crise sanitaire s'est toutefois renforcée en Grande-Bretagne grâce à son programme de vaccination, le plus rapide du continent.

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé la levée graduelle des restrictions sanitaires, avec en premier lieu la réouverture des écoles en Angleterre à compter de la semaine prochaine, avant des assouplissements supplémentaires d'ici fin juin. (version française Jean Terzian)