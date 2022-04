GB-Le parlement envisage l'interdiction de matériel médical en provenance du Xinjiang

LONDRES, 22 avril (Reuters) - Les parlementaires britanniques examineront la semaine prochaine un amendement qui propose d'interdire au gouvernement l'achat de matériel médical fabriqué dans la région chinoise du Xinjiang.

La modification d'un projet de loi portant sur la santé que propose la chambre haute du parlement britannique vise à éliminer le travail forcé des chaînes d'approvisionnement des services de santé. Elle doit désormais être examinée par la chambre basse.

L'amendement ne mentionne pas le Xinjiang en particulier mais exige du gouvernement qu'il veille à ce que l'achat de biens et services destinés aux services de santé en Angleterre "évite l'esclavage moderne".

Le Xinjiang est devenu un point de tension entre les gouvernements occidentaux et la Chine ces dernières années. Les groupes de défense des droits de l'homme estiment que plus d'un million de personnes, Ouïghours et membres d'autres minorités musulmanes, y ont été internées dans des camps.

La Chine a déclaré que ces camps sont des centres de rééducation et de formation et nie tout abus, affirmant qu'elle lutte contre l'extrémisme religieux.

Le site Politico rapporte que le ministre britannique de la Santé Sajid Javid soutient l'amendement. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales n'a pas souhaité commenter dans l'immédiat.

Selon Politico, une telle modification pourrait obliger les entreprises privées qui obtiennent des contrats du service de santé publique à répondre à des critères relatifs à l'esclavage moderne. Il pourrait ainsi se créer une liste noire des entreprises ne répondant pas aux exigences du Royaume-Uni. (Reportage James Davey et Kylie MacLellan; version française Valentine Baldassari; édité par Kate Entringer)