GB-Le patron du club de Leicester pris dans un accident d'hélicoptère

(Actualisé avec détails)

LEICESTER, Angleterre, 28 octobre (Reuters) - Le propriétaire du club de football de Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, et quatre autres personnes se trouvaient dans l'hélicoptère qui s'est écrasé samedi soir sur le parking du stade à l'issue d'un match du championnat d'Angleterre.

La fille de Vichai, deux pilotes et une cinquième personne dont l'identité n'a pas été dévoilée dans l'immédiat se trouvaient à bord de l'appareil, a indiqué une source proche du club.

Aucun élément n'est venu confirmer que les personnes qui se trouvaient à bord avaient survécu à l'accident, a précisé cette source.

Selon des témoins, l'appareil venait de survoler le stade King Power quand il a commencé à tournoyer, avant de s'écraser au sol et de s'embraser.

Un porte-parole de Leicester City a déclaré que le club prêtait assistance à la police locale et aux services de secours face à "un incident majeur" au stade King Power.

En Thaïlande, les représentants de la société King Power ont dit ne pas pouvoir s'exprimer pour le moment sur cet accident, ni préciser si Vichai Srivaddhanaprabha était à bord de l'appareil.

Vichai Srivaddhanaprabha, cinquième personnalité la plus riche de Thaïlande selon le magazine Forbes, avec une fortune estimée à 4,29 milliards d'euros, est devenu propriétaire du club de Leicester City en 2010.

L'homme d'affaires a investi massivement dans le club, lui permettant de revenir dans l'élite du football anglais en 2014 et de devenir champion national deux ans plus tard. (Jason Cairnduff; Jean-Philippe Lefief et Jean Terzian pour le service français)