GB-Le prince Charles rend hommage à son "cher papa"

LONDRES, 10 avril (Reuters) - Le prince Charles, héritier de la couronne britannique, a rendu hommage samedi à son "cher papa", le prince Philip, décédé la veille, en saluant son dévouement à la reine Elizabeth, à la famille royale, à la Grande-Bretagne et au Commonwealth.

"Mon père, pendant les 70 dernières années, a rendu le plus remarquable et dévoué des services à la reine, à ma famille, au pays et aussi à l'ensemble du Commonwealth", a déclaré le prince de Galles, à la presse.

"Mon cher papa était une personne très spéciale qui, plus que toute autre, aurait été impressionnée par les réactions et les choses touchantes qui ont été dites sur lui, et de ce point de vue, nous sommes, avec ma famille, profondément reconnaissants pour tout cela", a-t-il ajouté.

"Cela nous soutiendra après cette perte si particulière et dans ce moment particulièrement triste."

"Comme vous pouvez l'imaginer, mon père manque énormément à ma famille et à moi. C'était un personnage très aimé et très apprécié et au-delà de tout le reste, je peux imaginer qu'il serait profondément touché par le nombre de personnes, ici et ailleurs dans le monde entier et dans le Commonwealth, qui, je crois, partagent notre perte et notre chagrin", a poursuivi le prince Charles.

(Guy Faulconbridge, version française Marc Angrand)