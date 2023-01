GB-Le service national de santé annonce un plan pour les urgences

par Alistair Smout

LONDRES, 30 janvier (Reuters) - Le service national britannique de santé (NHS) a annoncé lundi un plan de deux ans destiné à contribuer à restaurer les soins et les services d'urgences, lesquels font face actuellement à l'un de leurs pires hivers.

L'objectif du NHS, financé par l'Etat, est de réduire les temps d'attente aux urgences et d'améliorer l'expérience des patients.

Ce projet, au coût d'un milliard de livres, prévoit notamment la mise en service de 800 ambulances supplémentaires et la création de 5.000 nouveaux lits d'hôpital.

"Les services d'urgence font face à des défis importants, mais nous avons un projet ambitieux et crédible pour les réparer", a déclaré dans un communiqué le Premier ministre britannique Rishi Sunak.

En poste depuis trois mois, le dirigeant conservateur a érigé comme l'une de ses priorités la réduction des temps d'attente aux urgences.

Alors que les hôpitaux doivent gérer les retards importants causés par la fermeture de certains services lors de la pandémie de coronavirus, la circulation continue du COVID-19 et la grippe ont accentué les pressions sur les systèmes de santé.

Pour ne rien arranger, ambulanciers et infirmiers ont entamé des grèves pour dénoncer leurs conditions salariales et le manque de personnel et d'équipement. (Reportage Alistair Smout; version française Jean Terzian)