GB-Les vacances parlementaires peut-être prolongées pour cause de Brexit

LONDRES, 28 août (Reuters) - Le gouvernement britannique souhaite prolonger jusqu'au 14 octobre la période durant laquelle le Parlement ne siège pas, dans le but d'empêcher l'opposition de faire capoter son plan pour le Brexit, rapportent The Guardian et la BBC.

Le Premier ministre Boris Johnson, qui s'est dit prêt à un Brexit sans accord avec l'Union européenne, n'a pas exclu de suspendre le Parlement pour l'empêcher de bloquer ses projets de sortie du Royaume-Uni de l'UE pour le 31 octobre.

Le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn a lui affirmé qu'il ferait tout son possible pour empêcher un Brexit sans accord. Une telle éventualité, a-t-il dit, mettrait le Royaume-Uni à la merci du président Donald Trump et des entreprises américaines.

Les partis d'opposition ont d'ailleurs annoncé mardi un accord de coopération en vue de prévenir un "no deal", après des discussions entre Jeremy Corbyn, le Parti national écossais (SNP), les libéraux-démocrates, le Parti Vert et le Groupe indépendant pour le changement.

La rentrée parlementaire est normalement prévue pour le 3 septembre. Le Parlement doit siéger pendant deux semaines avant de s'interrompre pour permettre aux partis politiques de tenir leur conférence annuelle. En règle générale, la session reprend début octobre.

Une réunion sur le projet de prolongation des vacances parlementaires doit avoir lieu mercredi à Balmoral, la résidence d'été de la reine Elisabeth, indique une journaliste politique du Guardian sur Twitter.

Selon la BBC, Boris Johnson veut fixer au 14 octobre la date du discours de la reine, qui ouvre officiellement la nouvelle session parlementaire. Ce discours préparé par le gouvernement établit un programme législatif pour l'année à venir.

Un discours de la Reine le 14 octobre laisserait aux parlementaires un peu plus de deux semaines jusqu'au départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne le 31 octobre. (Kate Holton et David Milliken; Guy Kerivel et Danielle Rouquié pour le service français)