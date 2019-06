GB-Michael Gove reconnaît avoir déjà consommé de la cocaïne

LONDRES, 8 juin (Reuters) - Michael Gove, candidat déclaré à la succession de Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britannique, a reconnu avoir déjà consommé de la cocaïne à plusieurs occasions et qu'il le "regrettait profondément", rapporte vendredi le Daily Mail.

Gove, 51 ans, aurait consommé cette drogue lors de soirées quand il était jeune journaliste, précise le journal.

"C'était une erreur. Je regarde en arrière et j'aimerais ne pas l'avoir fait", dit-il. "C'était il y a vingt ans et oui, c'était une erreur. Mais je ne pense pas que les erreurs du passé vous disqualifient".

Ces révélations interviennent alors que le départ de Theresa May, qui a officiellement démissionné vendredi, a ouvert la voie au processus de désignation de son successeur et futur chef du gouvernement britannique.

Ce processus va débuter la semaine prochaine et devrait s'achever d'ici la fin juillet. Le temps qu'un nouveau chef du Parti conservateur soit désigné, Theresa May expédiera les affaires courantes et se concentrera sur la politique intérieure, a dit vendredi sa porte-parole.

Parmi les onze prétendants figurent l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, partisan d'un durcissement des négociations avec Bruxelles et d'un Brexit d'ici au 31 octobre, quelles que soient les circonstances, ou Jeremy Hunt, partisan d'une approche plus souple du dialogue avec Bruxelles. (Andrew MacAskill; Arthur Connan pour le service français)