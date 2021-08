GB-Plusieurs personnes tuées lors d'une fusillade à Plymouth

13 août (Reuters) - Plusieurs personnes ont été tuées jeudi soir lors d'une fusillade à Plymouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre, dans un incident que le ministre britannique de l'Intérieur a qualifié de "choquant".

Le Times a rapporté que jusqu'à six personnes ont trouvé la mort dans la fusillade et le Daily Telegraph a déclaré que le tireur était décédé. Il n'était pas clair s'il s'était suicidé ou si la police l'avait abattu.

La police n'a pas confirmé le nombre de victimes mais a annoncé que la situation était sous contrôle.

Le Royaume-Uni a l'un des taux de d'homicides par arme à feu les plus bas du monde et les fusillades de masse y sont rares. (Kanishka Singh et Paul Sandle; version française Camille Raynaud)