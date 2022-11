GB-Rebond des ventes au détail en octobre sur un mois

LONDRES, 18 novembre (Reuters) - Les ventes au détail au Royaume-Uni ont rebondi plus nettement que prévu sur un mois en octobre malgré une inflation au plus haut depuis 1981, montrent les données publiées vendredi par l'Office national de la statistique (ONS).

Ces ventes ont augmenté de 0,6% sur un mois après une baisse de 1,5% (chiffre révisé) en septembre. Sur un an, elles accusent cependant un repli de 6,1%.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un rebond de 0,3% sur un mois et une contraction de 6,5% en rythme annuel après une baisse de 6,8% (révisé) sur un an en septembre.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 11,1% sur un an en octobre, son plus haut niveau depuis 41 ans, après 10,1% en septembre, selon les données publiées mercredi par l'ONS. (Reportage William Schomberg et Andy Bruce; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)