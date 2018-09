GB-S'il revient au pouvoir, le Labour entend renationaliser

LONDRES, 22 septembre (Reuters) - L'opposition travailliste entend renationaliser rapidement certains secteurs-clés si elle revient au pouvoir, a déclaré son porte-parole chargé des Finances, avant l'ouverture du congrès du Labour qui se tient ce week-end à Liverpool.

John McDonnell a indiqué que le Labour créerait dès son arrivée au gouvernement un "département de la propriété publique" et que, dans le cas de certaines nationalisations, les investisseurs ne seraient pas indemnisés.

"Nous allons ramener dans le giron de l'Etat les chemins de fer, le service des eaux, l'énergie et la poste. Nous programmerons cette loi dans le premier discours prononcé par la reine - nous voulons battre le fer tant qu'il est chaud", a déclaré au Daily Mirror McDonnell, ministre des Finances du "cabinet fantôme" du Labour.

Sous la direction du socialiste Jeremy Corbyn, et de McDonnell, le Parti travailliste a délaissé les orientations centristes et libérales chères à l'ex-Premier ministre Tony Blair au profit d'une politique plus interventionniste et plus à gauche.

Les gouvernements conservateurs des années 1980 et 1990 ont privatisé une grande partie des infrastructures britanniques, y compris, en 1997, les chemins de fer. (Alistair Smout; Eric Faye pour le service français)