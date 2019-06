GB/Succession de May: Esther McVey apporte son soutien à Boris Johnson

16 juin (Reuters) - La parlementaire Esther McVey, qui n'a pas obtenu lors du premier tour de scrutin les voix suffisantes pour se maintenir dans la course à la succession à Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britannique, a déclaré samedi qu'elle soutenait la candidature de Boris Johnson.

"Boris Johnson soutient mon programme - et c'est pourquoi je le soutiens", écrit-elle dans une tribune publiée par le journal The Telegraph.

Six candidats, dont l'ancien secrétaire au Foreign Office, sont encore en lice pour prendre la succession de May à la tête des Tories et du gouvernement britannique.

Des nouveaux tours de scrutin sont prévus à partir de mardi auprès des parlementaires conservateurs afin de réduire à deux le nombre de candidats.

(Ishita Chigilli Palli à Bangalore; Jean Terzian pour le service français)