par Elizabeth Piper et William James

LONDRES, 22 mai (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a annoncé mercredi la tenue d'élections législatives le 4 juillet en Grande-Bretagne, mettant fin à des mois de spéculations sur la date du scrutin, initialement attendu à l'automne, pour lequel son Parti conservateur est donné battu par l'opposition travailliste.

Rishi Sunak, 44 ans, arrivé au pouvoir en octobre 2022, a effectué cette annonce devant sa résidence du 10 Downing Street, alors que bruissaient ces dernières heures les rumeurs d'un scrutin estival.

Il s'agit d'une stratégie risquée pour Rishi Sunak, dont le Parti conservateur est au pouvoir depuis 14 ans mais nettement devancé par le Parti travailliste dans les intentions de vote, selon les derniers sondages.

"L'heure est venue pour la Grande-Bretagne de décider de son avenir", a-t-il déclaré, énumérant ce qu'il a dit considérer comme ses moments forts au gouvernement - en tant que ministre des Finances puis Premier ministre -, notamment les mesures mises en oeuvre pour aider les entreprises à survivre à la crise sanitaire du COVID-19.

En plus d'avoir vu sa cote de popularité décliner, Rishi Sunak a dû faire face à des rébellions au sein même de son Parti conservateur, se retrouvant isolé et de plus en plus dépendant d'une équipe restreinte de conseillers, alors que se profile une campagne électorale tendue.

Il semble que le Premier ministre a pris sa décision au regard de certains "succès" économiques, comme le repli de l'inflation et une croissance ayant accéléré à un pic de près de trois ans, pour espérer convaincre les électeurs sur son programme politique pour un nouveau mandat.

Depuis son entrée à Downing Street, où les remous avaient alors été multiples avec les démissions de Boris Johnson puis de Liz Truss en l'espace de quelques semaines, Rishi Sunak peine à définir ses principales lignes politiques, laissant apparaître une frustration grandissante face à ce qu'il considère comme un manque de reconnaissance pour ses accomplissements. (Elizabeth Piper, Andrew MacAskill et Muvija M; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)