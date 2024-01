LONDRES, 17 janvier (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a surmonté mercredi une révolte dans les rangs de son Parti conservateur à propos de son projet de loi sur le renvoi des demandeurs d'asile au Rwanda, parvenant à faire adopter le texte au Parlement, au prix toutefois d'une autorité affaiblie et de divisions accrues.

Pour apaiser le mécontentement de dizaines d'élus de l'aile droite de son parti, qui réclamaient des mesures plus strictes, le locataire du 10 Downing Street a proposé des compromis sur son projet de loi, présenté pour la première fois au Parlement en décembre.

Résultat: sur les quelque 60 élus rebelles dans les rangs conservateurs, seuls 11 se sont finalement prononcés contre le texte lors du vote à la Chambre des communes mercredi soir.

Certains d'entre eux craignaient de faire chuter le gouvernement en s'opposant à ce qui constitue l'une des mesures phare voulues par Rishi Sunak, entré en fonction en octobre 2022 après que ses pairs conservateurs Boris Johnson puis Liz Truss ont été contraints de démissionner, entre scandales et crise économique.

Alors que les élections législatives doivent avoir lieu cette année, les conservateurs sont distancés par les travaillistes dans les sondages, ce qui a poussé des élus conservateurs à approuver le programme de renvoi des demandeurs d'asile au Rwanda, l'immigration étant l'une des préoccupations principales d'une partie de l'électorat britannique.

"L'adoption du texte ce (mercredi) soir marque une étape majeure dans notre projet pour stopper les bateaux", a déclaré un porte-parole de Downing Street, reprenant l'un des slogans de Rishi Sunak, qui a promis d'enrayer les flux de migrants qui traversent la Manche en direction des côtes britanniques.

Mais cette victoire parlementaire pourrait s'accompagner d'un lourd tribut, s'agissant de l'unité du parti au pouvoir, alors que les élus rebelles ne décolèrent pas de ne pas avoir été écoutés. Certains dans les rangs conservateurs ont prévenu Rishi Sunak qu'ils continueraient de le mettre sous pression dans la lutte contre l'immigration.

Jugé indispensable par le Premier ministre, le programme de renvoi des demandeurs d'asile au Rwanda a alimenté les divisions internes. Parmi les élus modérés, on s'est inquiété de voir la Grande-Bretagne violer ses obligations humanitaires, tandis que les élus les plus à droite ont jugé le texte insuffisant.

Mardi, le rejet d'un amendement destiné à rendre le projet de loi encore plus strict a entraîné la démission de deux vice-présidents du Parti conservateur, lesquels ont dit penser que le programme était voué à l'échec.

Si le nombre de demandeurs d'asile arrivés par la mer en Grande-Bretagne a diminué l'an dernier par rapport à 2022, la situation reste un symbole très visible de l'échec de Londres à contrôler les flux d'embarcations clandestines atteignant les frontières britanniques via la Manche - l'une des promesses phare des partisans du Brexit.

La plupart des migrants disent fuir les conflits armés et la pauvreté au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud. Toutefois le gouvernement britannique dit qu'un grand nombre de ces migrants, dont environ 90% sont des hommes, viennent pour des raisons économiques et ne sont pas de réels réfugiés. (Reportage Andrew MacAskill et Elizabeth Piper, avec Alistair Smout et Kylie MacLellan; version française Jean Terzian)

par Andrew MacAskill et Elizabeth Piper