GB-Trois arrestations après la découverte de 39 corps dans un camion

GRAYS, Angleterre, 25 octobre (Reuters) - Trois personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur la mort de 39 personnes dont les corps ont été découverts dans un camion frigorifique près de Londres, a annoncé vendredi la police britannique.

L'identification des victimes, dont la nationalité reste incertaine, suit son cours, mais l'ambassade du Vietnam à Londres a fait savoir qu'elle étaient en contact avec des familles ayant signalé des disparitions. Dix des victimes pourraient être vietnamiennes.

Selon Hoa Nghiem, de Human Rights Space, une organisation non gouvernementale vietnamienne, une jeune femme de 26 ans nommée Pham Thi Tra My a envoyé à sa mère un SMS qui laisse supposer qu'elle pouvait se trouver dans le camion, alors qu'il était en transit entre la Belgique et la Grande-Bretagne.

"Je suis désolée, papa et maman. Mon voyage à l'étranger n'est pas un succès. Je vous aime tellement tous les deux. Je ne peux pas respirer. Je viens de Nghen, dans le district de Can Loc, Ha Tinh, au Vietnam", a-t-elle écrit, selon Hoa, qui dit l'avoir obtenu auprès de la famille de Tra My.

Les autorités britanniques ont indiqué jeudi que les victimes étaient vraisemblablement chinoises, mais Pékin a fait savoir que leur nationalité restait à confirmer.

Les autorités chinoises et vietnamiennes collaborent étroitement avec la police britannique, ont indiqué leurs ambassades.

Un homme et une femme tout deux âgés de 38 ans ont été arrêtés vendredi à Warrington, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Un Nord-Irlandais de 48 ans a par ailleurs été interpellé à l'aéroport de londonien de Stansted. Quant au chauffeur, un Nord-Irlandais de 25 ans, son interrogatoire se poursuit. (Peter Nichols avec Ben Blanchard à Pékin et James Pearson, Khanh Vu et Phuong Nguyen à Hanoi Jean-Philippe Lefief pour le service français)