GB-Un second référendum serait nocif, dit le ministre du Brexit

BERLIN, 4 janvier (Reuters) - Un second référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne ne ferait qu'exacerber les divisions au sein de la population britannique, a déclaré le ministre britannique du Brexit, Stephen Barclay, à moins de 90 jours du divorce programmé entre la Grande-Bretagne et l'UE.

La Première ministre britannique Theresa May n'a toujours pas réussi à faire ratifier par son Parlement l'accord de retrait négocié avec Bruxelles et entériné fin novembre par les chefs d'Etat et de gouvernement européens.

Faute de majorité, elle a dû renoncer in extremis au vote qui était prévu le 11 décembre dernier à la Chambre des Communes, où les débats reprendront la semaine prochaine. Le vote doit avoir lieu dans la semaine du 14 janvier.

Une partie de la classe politique britannique, dont l'ancien ministre Tony Blair, s'est prononcée en faveur de la tenue d'un nouveau référendum sur le Brexit après celui de 2016, une hypothèse que Theresa May a toujours écartée.

"Un second référendum provoquerait encore plus de divisions", a déclaré Stephen Barclay dans un entretien au journal allemand Die Welt publié vendredi.

"Le niveau de division actuel au sein de la Grande-Bretagne serait faible comparé aux tensions que provoquerait un second vote. Cela ne ferait que diviser davantage notre nation", a-t-il ajouté. (Paul Carrel; Jean Terzian pour le service français)