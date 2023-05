LONDRES, 25 mai (Reuters) - Un véhicule a percuté jeudi les grilles de Downing Street, la résidence du Premier ministre britannique à Londres, a déclaré la police, qui a indiqué qu'aucun blessé n'était à déplorer et qu'une personne a été arrêtée. (Reportage Sachin Ravikumar et Kylie MacLellan; version française Nicolas Delame et Jean Terzian)