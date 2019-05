GB-Une décision vendredi sur l'avenir de Theresa May-source

LONDRES, 22 mai (Reuters) - Theresa May fera campagne jeudi pour les élections européennes avant de rencontrer le lendemain le chef du Comité 1922 et une décision sera alors prise sur son avenir, a déclaré mercredi à Reuters un parlementaire conservateur.

Le comité 1922 est une instance réunissant tous les députés conservateurs à l'exception de ceux qui siègent au gouvernement.

L'ultime pari la la dirigeante sur le Brexit a échoué et des élus, de plus en plus nombreux l'appellent mercredi à quitter la tête du gouvernement. (Elizabeth Piper, Nicolas Delame pour le service français)