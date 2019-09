GB-Une majorité d'électeurs du Labour veulent la démission de Corbyn-sondage

BRIGHTON, Angleterre, 23 septembre (Reuters) - Plus de la moitié des électeurs britanniques ayant soutenu le Parti travailliste lors du scrutin de 2017 pensent qu'il est temps que le chef de file du Labour, Jeremy Corbyn, démissionne, selon un sondage publié lundi.

Jeremy Corbyn organise actuellement le congrès annuel du Labour à Brighton, dans le sud de l'Angleterre, dans le but de définir la politique du parti et de se présenter comme la seule personne capable de sortir la Grande-Bretagne de l'impasse sur le Brexit.

Mais les premiers jours de la conférence ont été éclipsés par des divisions internes - notamment sur le Brexit - soulevant des questions quant à la force de la position de Corbyn.

Le sondage YouGov montre que 54% des personnes ayant soutenu le Labour en 2017 estiment que Corbyn devrait démissionner et être remplacé par quelqu'un d'autre, contre 29% à penser qu'il devrait rester. Dix-cent pour cent d'entre eux étaient indécis.

Cette enquête a été réalisée les 18 et 19 septembre, avant le début du congrès annuel, auprès d'un échantillon de 1.650 personnes âgées de 18 ans et plus.

Le Premier ministre Boris Johnson a promis que le Brexit aurait lieu le 31 octobre prochain, avec ou sans accord de divorce.

Jeremy Corbyn souhaite quant à lui demander plus de temps pour négocier un accord et organiser un nouveau référendum sur la sortie britannique de l'UE si les travaillistes parviennent à remporter les prochaines élections législatives, qui ne devraient pas avoir lieu avant 2022.

Le chef du Parti travailliste, que l'on dit plutôt eurosceptique, a promis qu'en cas de second référendum il ferait campagne pour la position choisie par les membres du Labour, mais se refuse à afficher clairement sa position personnelle sur le Brexit. (William James; Arthur Connan pour le service français)