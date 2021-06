GB-Une statue en hommage à Diana pour ce qui aurait été son 60e anniversaire

par Michael Holden

LONDRES, 1er juillet (Reuters) - Les princes William et Harry vont dévoiler jeudi une statue en l'honneur de leur mère, la défunte princesse Diana, au jour de ce qui aurait été son 60e anniversaire, quatorze ans après son décès dans un accident de voiture à Paris.

La statue a été érigée dans un jardin du palais de Kensington, dans le centre de Londres, l'ancienne demeure de Lady Di.

En amont de l'événement, la presse britannique s'est focalisée sur les relations tendues entre William et Harry, qui se parlent à peine depuis avril et les funérailles de leur grand-père, le prince Philip, qui auraient donné lieu à une confrontation entre les deux frères.

Respectivement âgés de 15 ans et 12 ans au moment du décès de Diana, les princes William et Harry ont depuis évoqué régulièrement le traumatisme qu'ils ont vécu et l'impact sur leur santé mentale pendant des années.

Ils ont demandé en 2017 qu'une statue soit érigée en hommage à leur mère, et ont par la suite choisi le sculpteur Ian Rank-Broadley, dont l'effigie de la reine Elizabeth est utilisée sur des pièces de monnaie.

La statue sera dévoilée lors de ce que des représentants de Buckingham ont qualifié d'événement en petit comité, avec un petit groupe d'invités autour de la famille royale. (avec la contribution de Sarah Mills; version française Jean Terzian)