GB: activité manufacturière au plus bas sur 7 ans en août à l'approche du Brexit

Londres (awp/afp) - L'indice PMI qui mesure l'activité manufacturière en Grande-Bretagne est tombé au plus bas depuis 7 ans en août, pâtissant du ralentissement économique mondial et des perspectives du Brexit.

A 47,4 points, contre 48,0 en juillet, l'indice publié lundi est ressorti à son plus faible niveau depuis juillet 2012, inférieur aux attentes des investisseurs qui misaient en moyenne sur 48,4 points. Un chiffre qui a accentué le recul de la livre face au dollar et à l'euro.

Un niveau inférieur à 50 points signale un repli de l'activité tandis qu'une valeur supérieure à cette limite traduit une expansion.

Après une contraction de l'économie britannique de 0,2% au deuxième trimestre, les analystes soulignent que cet indice PMI décevant accroît les craintes d'une récession.

"Les niveaux élevés d'incertitude économique et politique sur les marchés nationaux et mondiaux ont continué de peser fortement sur la performance du secteur manufacturier britannique en août", constate le cabinet IHS Markit, qui publie cet indice.

Il attribue notamment ce recul aux clients européens des entreprises britanniques, qui "réorganisent leur approvisionnement hors du Royaume-Uni à cause du Brexit".

Résultat: "les volumes de production ont reculé tandis que les nouvelles commandes se contractaient à leur rythme le plus rapide depuis plus de sept ans et que l'optimisme des milieux d'affaires chutait à des niveaux de faiblesse record", ajoute IHS.

Samuel Tombs, chez Pantheon Macro, relevait qu'à "deux mois seulement de la date limite du Brexit, le soutien des stockages de produits semble avoir été étonnamment maigre".

Dans ce contexte, le Capital Economics s'attend à ce que l'activité manufacturière se contracte pour le deuxième trimestre d'affilée, tandis que l'incertitude sur la sortie de l'UE est plus élevée que jamais.

Après la décision la semaine dernière du Premier ministre, Boris Johnson, de suspendre l'activité du Parlement pendant 5 semaine, la première séance à Westminster après la pause estivale mardi promet d'être agitée, les opposants au gouvernement se disant décider à tout faire pour faire barrage à un Brexit sans accord.

afp/buc