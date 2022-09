GB/budget-Truss va rencontrer en urgence le président de l'OBR - Guardian

LONDRES, 29 septembre (Reuters) - La Première ministre britannique Liz Truss présidera vendredi une réunion d'urgence avec son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, et le président de l'Office for Budget Responsibility (OBR), l'organisme public indépendant de surveillance des finances publiques, rapporte le Guardian jeudi.

Cette réunion intervient après une semaine de fortes turbulences sur les marchés financiers provoquées par le projet de budget du gouvernement, qui prévoit des baisses massives d'impôts sans en détailler le financement.

Liz Truss et Kwasi Kwarteng rencontreront Richard Hughes, le président de l'OBR, et seront informés des nouvelles prévisions de croissance et de déficit budgétaire de l'OBR qui seront publiées la semaine prochaine, ajoute le quotidien. (Rédigé par Sachin Ravikumar; version française Jean-Stéphane Brosse)