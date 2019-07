GB: contraction de l'activité privée en juin en pleine incertitude du Brexit

Londres (awp/afp) - L'activité économique dans le secteur privé au Royaume-Uni s'est contractée au mois de juin pour la première fois depuis trois ans, d'après un indice PMI publié mercredi par le cabinet Markit qui pointe les incertitudes autour du Brexit.

L'indice PMI tous secteurs a diminué à 49,2 en juin, contre 50,7 en mai. L'activité apparaît en progression lorsque l'indice dépasse 50 points et un score inférieur à ce niveau témoigne d'une contraction de l'activité.

La dernière fois que le cabinet Markit a constaté une contraction de l'activité dans le secteur privé, c'était en juillet 2016 - juste après la décision des Britanniques de quitter l'UE lors du référendum du 23 juin de cette année-là.

"Ce coup de faiblesse en juin suit une détérioration progressive de la demande au cours de l'année écoulée, l'incertitude liée au Brexit a peu à peu aggravé l'impact d'un ralentissement économique plus large sur le plan mondial", a expliqué Chris Williamson, analyste chez IHS Markit.

Au vu des données collectées ces derniers mois, M. Williamson estime que le produit intérieur brut du Royaume-Uni s'est contracté de 0,1% lors du deuxième trimestre. Une première estimation officielle de la croissance britannique pour cette période est attendue le 9 août. Après un premier trimestre dynamique (+0,5% d'après l'institut officiel ONS), la croissance a ralenti depuis.

Mercredi, le cabinet Markit a publié en outre un indice PMI pour le seul secteur des services, prépondérant au Royaume-Uni: il a diminué à 50,2 points en juin, contre 51 points en mai.

"Cette activité morne est liée au ralentissement économique dans son ensemble et à une aversion au risque plus importante chez les clients, face aux incertitudes du Brexit", a expliqué Markit pour les services.

"Cette quasi-stagnation des services constitue l'une des pires performances de la décennie et intervient après des déclins marqués des secteurs manufacturiers et de la construction", a ajouté M. Williamson.

Lundi et mardi, Markit avait déjà publié en effet des données inquiétantes pour le mois de juin: l'indice PMI manufacturier a baissé à 48,0 points, au plus bas depuis début 2013, et l'indice dans la construction a chuté à 43,1 points, pire résultat depuis avril 2009.

Initialement prévu fin mars, le Brexit a été repoussé au 31 octobre mais ses contours restent flous, ce qui prolonge une période d'incertitude jugée dommageable par les milieux d'affaires.

