GB: croissance stagnante fin février, avant le plein effet du covid-19

Londres (awp/afp) - Le Royaume-Uni a enregistré une croissance de 0,1% lors des trois mois achevés fin février, soit avant que la pandémie de coronavirus ne produise son plein effet, a indiqué jeudi le Bureau national des statistiques (ONS).

Après une activité stagnante lors des trois mois précédents, le mois de février n'enregistre pas encore "le plein impact de la pandémie" de coronavirus et des mesures de distanciation sociale qui paralysent depuis l'économie, souligne l'ONS.

Le secteur du voyage et des transports a commencé en février à pâtir des annulations de déplacements à cause de la pandémie, mais le secteur des services, qui représente le gros de l'économie britannique, a continué à croître.

Avec l'entrée en vigueur progressive de mesures de distanciation sociale puis du confinement au Royaume-Uni, l'activité d'un grand nombre d'entreprises est paralysée notamment dans le tourisme, l'aviation, la restauration, l'hôtellerie, les industries manufacturières, même si le commerce en ligne enregistre une progression de la demande, notamment en ce qui concerne l'alimentation.

Les économistes s'attendent à une contraction au deuxième trimestre supérieure à celle de la crise financière de 2008 et comparable à celle de la dépression de 1929.

L'indice PMI des directeurs d'achats des entreprises, baromètre de l'activité dans le secteur privé au Royaume-Uni, s'est ainsi effondré en mars à un niveau record.

Le gouvernement britannique tente par tous les moyens de limiter la casse, en prenant en charge 80% des salaires dans les entreprises pour éviter les licenciements ou en garantissant des prêts pour 330 milliards de livres.

"Ce qui survient ensuite dépend de la durée du confinement et à quel rythme les ménages et entreprises reviennent à la normale. Nous avons pris l'hypothèse d'un confinement de trois mois. Dans les mois qui suivront, la croissance va bondir mais nous doutons que (la situation) redeviendra comme avant pendant un moment et il y aura une perte importante et durable de production", estiment les analystes de Capital Economics.

afp/fr