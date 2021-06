GB et USA conviennent d'un partenariat de lutte contre les pandémies

BAIE DE CARBIS, Angleterre, 10 juin (Reuters) - La Grande-Bretagne a annoncé jeudi avoir convenu d'un partenariat avec les Etats-Unis pour lutter contre les nouvelles pandémies en renforçant la surveillance des maladies et le séquençage génomique à travers le monde.

"Pour que ce virus batte en retraite et pour stopper les avancées de futures maladies, il est vital que le monde entier ait accès aux technologies sophistiquées de surveillance et de séquençage du Royaume-Uni et des Etats-Unis", a déclaré le ministre britannique de la Santé.

"Via ce nouveau partenariat historique avec notre plus proche allié, nous partageons notre expertise avec le monde, afin qu'ensemble nous puissions prendre des actions pour prévenir la propagation de futures pandémies afin de protéger les populations partout", a ajouté Matt Hancock. (Guy Faulconbridge; version française Jean Terzian)