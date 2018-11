GB: l'activité dans les services ralentit en prévision du Brexit (PMI)

Londres (awp/afp) - L'activité dans le secteur primordial des services a nettement ralenti en octobre au Royaume-Uni sur fond d'incertitudes avant le Brexit, a annoncé lundi le cabinet IHS Markit.

L'indice PMI des directeurs d'achat des entreprises du secteur a diminué à 52,2 points en octobre, après les 53,9 points enregistrés en septembre. Selon cet indicateur, l'activité progresse lorsque l'indice est supérieur à 50 points et elle se contracte quand il est inférieur à ce seuil.

L'activité a donc progressé en octobre mais de façon bien moins vigoureuse. Il s'agit du deuxième plus mauvais résultat noté pour cet indicateur depuis juillet 2016, au lendemain de la décision surprise des Britanniques de voter par référendum pour un départ de l'UE.

D'après le cabinet, un nombre important de firmes interrogées ont fait état d'une demande réduite du fait des incertitudes liées au Brexit - prévu pour fin mars 2019 mais dont les conditions font encore l'objet d'âpres négociations entre Londres et Bruxelles. Les firmes sondées ont aussi fait part de difficultés en lien avec le ralentissement de la conjoncture mondiale et de moindres dépenses des consommateurs en octobre.

"Ces données décevantes sur le secteur des services montrent que les inquiétudes liées au Brexit pèsent de plus en plus sur l'économie", a expliqué Chris Williamson, économiste chez IHS Markit. Les entreprises ont notamment tendance à différer leurs décisions d'investissement face aux nombreuses inconnues portant sur les conditions des échanges entre le Royaume-Uni et l'UE.

Les services constituent de loin le pan le plus important de l'économie britannique, soutenus par les puissants secteurs de la finance, de la distribution, des transports ou encore de la communication. Mauvaise nouvelle de plus, ces chiffres décevants interviennent après la publication jeudi d'un indicateur PMI sur l'industrie préoccupant - l'activité ayant augmenté à son rythme le plus faible depuis 27 mois d'après IHS Markit.

"En combinant les PMI dans les services, dans l'industrie et dans la construction, on peut estimer que la croissance économique a brutalement freiné", ce qui est de mauvais augure pour le quatrième trimestre, a ajouté M. Williamson.

Les données officielles sur la croissance du PIB au Royaume-Uni au troisième trimestre seront publiées vendredi par l'ONS. Les économistes sondés par Bloomberg anticipent une forte hausse de 0,6% d'un trimestre sur l'autre mais ce rebond intervient après un début d'année médiocre et, pour l'ensemble de l'année, la Banque d'Angleterre ne prévoit qu'une croissance de 1,3%.

afp/buc