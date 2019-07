GB: l'activité manufacturière au plus bas depuis 2013 (PMI)

Londres (awp/afp) - L'activité dans le secteur manufacturier britannique a atteint en juin son plus bas niveau depuis début 2013, les entreprises constituant moins de stocks du fait du report du Brexit, selon une étude du cabinet Markit publiée lundi.

L'indice PMI des directeurs d'achats des entreprises du secteur a baissé à 48.0 points le mois dernier.

Il avait déjà diminué à 49.4 en mai, passant sous le seuil des 50 points pour la première fois depuis juillet 2016, soit au lendemain du référendum sur le Brexit. L'activité apparaît en progression lorsque l'indice dépasse 50 points, mais un score inférieur à ce niveau témoigne d'une contraction de l'activité.

Pour Markit, le secteur manufacturier continue de subir les conséquences de la baisse de constitution des stocks. Soucieuses de se prémunir contre les perturbations du Brexit prévu initialement fin mars, les entreprises avaient stocké à tour de bras en début d'année, dopant temporairement l'activité manufacturière.

Le report de la date de sortie de l'UE au 31 octobre a néanmoins desserré l'étau autour des entreprises en éloignant temporairement le risque d'un Brexit sans accord. Les sociétés peuvent par conséquent se permettre de réduire leurs stocks ou d'attendre avant de reprendre les préparatifs, d'autant que ces derniers sont souvent très coûteux.

Pour Rob Dobson, un responsable de IHS Markit, "le ralentissement dans l'industrie manufacturière britannique s'est approfondi en juin, l'impact de la réduction des stocks des entreprises, constitués avant la date originale du Brexit, s'est fait sentir dans tout le secteur et a exacerbé une demande faible".

Le cabinet Markit a aussi pointé du doigt la baisse des demandes venant des marchés étrangers sur fond de ralentissement économique quasi généralisé. Il explique que les nouveaux ordres d'exportation sont en déclin depuis trois mois consécutifs.

"Il faudra une amélioration de taille des conditions économiques au Royaume-Uni et à l'étranger, ainsi qu'une réduction des incertitudes liées au Brexit et à la politique nationale, pour que le secteur manufacturier puisse rebondir lors des prochains trimestres", prévient M. Dobson.

Après un premier trimestre dynamique (+0,5% d'après l'institut officiel ONS), la croissance du produit intérieur brut du Royaume-Uni semble avoir nettement ralenti au deuxième trimestre et la Banque d'Angleterre table même sur une croissance nulle lors de ce trimestre. En plus des difficultés du secteur industriel, l'économie a été confrontée à une consommation des ménages semble-t-il plus mitigée qu'en début d'année.

afp/rp