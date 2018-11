GB: l'inflation marque le pas, bonne nouvelle pour les ménages

Londres (awp/afp) - L'inflation au Royaume-Uni est restée stable à 2,4% sur un an en octobre comme en septembre, encore ralentie par des hausses de prix modérées dans l'alimentaire, ce qui est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des ménages.

Le chiffre annoncé mercredi par l'Office des statistiques nationales (ONS) intervient alors qu'un accord sur le Brexit est à portée de main, une annonce encourageante pour l'économie britannique.

L'inflation d'octobre est plus faible qu'anticipé par les économistes interrogés par Bloomberg qui tablaient en moyenne sur un léger renforcement à 2,5%.

L'inflation reste modérée, après avoir connu une accélération surprise en juillet et août. Elle s'est en outre largement apaisée après avoir dépassé 3% fin 2017, nourrie alors par la faiblesse de la livre, reflet des craintes sur le Brexit qui renchérit le coût des biens importés.

En octobre, "les prix payés par les consommateurs ont continué d'augmenter à un rythme stable avec des ralentissements dans l'alimentaire et l'habillement, compensés par une hausse des factures énergétiques et des carburants", résume Mike Hardie, statisticien à l'ONS.

Les prix dans l'alimentaire ont progressé d'un faible 0,4%, connaissant un fort coup de frein ces derniers mois. Dans l'habillement, ils ont accentué leur baisse de 0,9%.

En revanche, l'inflation a accéléré dans l'énergie à 9% et dans les carburants à 11,9%, en raison du récent bond des prix du pétrole sur les marchés, même si ces derniers repartaient à la baisse ces dernière semaines.

Ces chiffres sont publiés au lendemain de données encourageantes sur l'évolution des salaires des ménages, en hausse de 3% (primes comprises) sur un an à fin septembre, soit nettement au-dessus de l'inflation.

Les Britanniques gagnent donc désormais en pouvoir d'achat, ce qui pourrait être de bon augure pour la consommation des ménages, un élément clé pour la croissance britannique qui a souffert jusque là des incertitudes autour de la sortie de l'UE.

L'inflation pourrait en outre mécaniquement poursuivre sa décrue si la livre britannique continue de s'apprécier en raison des avancées dans les négociations sur le Brexit.

Un projet d'accord a été trouvé entre les négociateurs britanniques et européens et le gouvernement de la Première ministre Theresa May doit se prononcer dans l'après-midi mercredi.

"Ce que le marché considère comme un accord positif sur le Brexit va se traduire par une hausse de la livre et une inflation plus faible", ce qui pourrait conduire la Banque d'Angleterre à resserrer plus fermement que prévu sa politique monétaire, prévient Laith Khalaf, analyste chez Hargreaves Lansdown.

