GB: l'inflation ralentit à 0,3% en novembre avec le reconfinement

Londres (awp/afp) - L'inflation au Royaume-Uni a nettement ralenti à 0,3% sur un an en novembre, mois marqué par le reconfinement en Angleterre face à la seconde vague de Covid-19, après avoir atteint 0,7% en octobre, a annoncé mercredi le Bureau national des statistiques (ONS).

Les prix ont été tirés vers le bas par l'habillement et l'alimentaire, souligne l'ONS. L'inflation subit un coup d'arrêt après avoir accéléré au cours des deux mois précédents et connu un plus bas depuis 2015 à 0,2% en août.

Le reconfinement en Angleterre, qui a pris fin début décembre pour laisser place à différents niveaux de restrictions, a pénalisé l'activité économique ce qui se répercute sur la hausse des prix.

Les biens alimentaires ont en particulier subi une baisse de 0,6% des prix que l'ONS attribue à un large éventail de produits, comme les sucreries, les légumes et la viande.

Dans l'habillement, les prix ont connu un recul encore plus fort, de 3,6%, un recul qui s'observe surtout dans les vêtements pour femmes.

"Compte tenu des restrictions importantes en place à travers le Royaume-Uni, l'inflation a ralenti, surtout du fait de l'habillement et de l'alimentaire", souligne Jonathan Athow, statisticien pour l'ONS.

Ce ralentissement de l'inflation témoigne d'une activité économique mal en point au dernier trimestre de l'année, après un fort rebond au troisième trimestre à la faveur de la réouverture de l'économie dans la foulée du confinement du printemps.

Mais le renforcement des restrictions face à la pandémie et les incertitudes autour des discussions sur la relation commerciale post- Brexit entre le Royaume-Uni et l'UE ont probablement fait rechuter le produit intérieur brut (PIB).

Le cabinet Markit publiera dans la matinée son indice PMI mesurant l'activité privée en décembre, qui devrait en dire plus sur l'état du PIB.

Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19 en Europe et une contraction du PIB massive est attendue à plus de 11% cette année par les pouvoirs publics, soit la pire crise économique en plus de 300 ans.

