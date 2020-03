GB: l'inflation ralentit en février, avant le choc de la pandémie

Londres (awp/afp) - L'inflation a légèrement ralenti au Royaume-Uni, à 1,7% sur un an au mois de février, soit avant que l'économie se retrouve quasiment à l'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, selon des chiffres officiels publiés mercredi.

La hausse des prix a marqué le pas, après avoir atteint 1,8% en janvier ce qui constituait un plus haut depuis juillet 2019, annonce le Bureau national des statistiques (ONS). Ce ralentissement de l'inflation est surtout lié à une moindre hausse des prix des carburants.

Ce chiffre porte sur la période qui a précédé la propagation du coronavirus en Europe et en particulier au Royaume-Uni dont l'économie est désormais paralysée en raison du confinement décidé par le gouvernement. La pandémie bouleverse en outre l'organisation de l'ONS qui va désormais publier ses statistiques les plus suivies à 07h00 heure locale (08h00) et non plus 09Hh0.

Les économistes s'attendent de leur côté à un fort coup de frein de l'inflation dans les mois qui viennent, en raison de l'effondrement des cours du pétrole et du coup d'arrêt porté aux transports, que ce soit l'aérien ou le ferroviaire. "L'inflation devrait baisser fortement dans les prochains mois et tomber sous 1% cet été", ce qui n'est pas arrivé au Royaume-Uni depuis octobre 2016, estime Samuel Tombs, économiste chez Pantheon Macroeconomics.

