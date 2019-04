GB: l'inflation se maintient à 1,9% en mars sur un an (ONS)

Londres (awp/afp) - L'inflation au Royaume-Uni s'est maintenue à 1,9% en mars sur un an, a annoncé mercredi l'Office des statistiques nationales (ONS), ce qui devrait permettre aux salariés de voir leur pouvoir d'achat progresser encore avant le Brexit.

Ce taux est un peu inférieur aux attentes des analystes sondés par Bloomberg, qui prévoyaient 2,0%. En janvier, l'inflation avait baissé à 1,8%, son plus bas niveau depuis deux ans.

En mars, le rythme de la hausse des prix a été tiré vers le haut par un renchérissement marqué des voitures, de l'essence et des offres de vacances. A l'inverse, les prix des vêtements et chaussures ont diminué.

A noter aussi que les prix de l'alimentation, très surveillés dans le budget des ménages, n'ont augmenté que de 0,3% en moyenne sur un an.

"Ce sont des bonnes nouvelles pour le pouvoir d'achat des consommateurs et cela va faciliter la décision de la Banque d'Angleterre de maintenir ses taux d'intérêt à 0,75% alors que se prolongent les incertitudes sur le Brexit", a résumé Howard Archer, économiste à l'EY ITEM Club.

Pas d'urgence

Lors de la période de trois mois achevée fin février, les salaires (primes comprises) ont grimpé de 3,5% sur un an, d'après les chiffres sur le sujet publiés mardi par l'ONS. Le pouvoir d'achat progresse vigoureusement depuis quelques mois et cette augmentation devrait s'être poursuivie en mars, au vu des données sur l'inflation publiées mercredi.

La Banque d'Angleterre (BoE) n'est pas forcément pressée de relever son taux directeur, actuellement fixé à un niveau favorable à l'emprunt et la croissance. La BoE constate en effet une baisse des investissements des entreprises depuis l'an passé sur fond d'incertitudes persistantes autour du Brexit.

Le maintien de l'inflation autour du niveau de 2% jugé approprié par la banque centrale devrait lui permettre de garder pour un moment encore sa politique monétaire accommodante.

Une hausse des prix modérée est aussi une bonne nouvelle pour la consommation, dont l'économie britannique a d'autant plus besoin que les entreprises se montrent prudentes à la dépense face à une économie mondiale ralentie et au brouillard du Brexit.

Le FMI ne prévoit d'ailleurs que 1,2% de croissance du PIB pour le pays cette année, tandis que les économistes indépendants sondés par le Trésor britannique anticipent 1,3% de croissance, d'après une étude officielle publiée mercredi.

La menace d'un imminent Brexit sans accord entre le Royaume-Uni et l'UE a plané sur l'économie britannique pendant tout le mois de mars et jusqu'au soir du 10 avril, lorsque la Première ministre britannique Theresa May et les 27 autres dirigeants européens se sont mis d'accord pour reporter la sortie de l'Union européenne au 31 octobre.

afp/fr