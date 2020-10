GB: l'inflation se reprend un peu en septembre

Londres (awp/afp) - L'inflation au Royaume-Uni a connu un léger frémissement à 0,5% en septembre sur un an, portée par un rebond des prix dans la restauration, tandis que les mesures d'aide à l'économie plombent toujours les finances publiques, a annoncé mercredi le Bureau national des statistiques (ONS).

La hausse des prix, qui n'avait été que de 0,2% en août soit un plus bas depuis 2015, reste très faible dans le pays en raison d'une économie déprimée par les conséquences de la crise sanitaire.

L'inflation tournait encore autour de 2% en 2019 et au début de 2020 mais a rapidement décroché avec le confinement et peine à repartir, alors que la réouverture de l'économie est de plus en plus menacée par la seconde vague de coronavirus.

En septembre, l'indicateur a bénéficié surtout de la meilleure tenue des prix dans les restaurants, après leur plongeon en août du fait d'un dispositif du gouvernement consistant à subventionner des repas afin de relancer le secteur.

Cette mesure n'ayant été mis en place que pour un mois, les prix se sont repris en septembre.

L'inflation a par ailleurs bénéficié du rebond des prix dans les transports. L'ONS l'attribue à un boom des achats de voitures d'occasions de la part de Britanniques souhaitant éviter les transports en commun.

L'ensemble des chiffres témoigne néanmoins de la fragilité de l'économie britannique, qui s'est fortement reprise au troisième trimestre, mais dont le niveau d'activité reste encore inférieure à celui d'avant la crise sanitaire.

Et les économistes sont pessimistes sur la croissance pour le quatrième trimestre qui pourrait être réduite à néant en raison des restrictions instaurées dans de nombreuses régions du Royaume-Uni.

En parallèle, les mesures du gouvernement pour aider le pays, dont le chômage partiel qui s'arrêtera dans sa forme actuelle fin octobre, sont toujours très coûteuses pour les finances publiques, selon des chiffres de l'ONS également dévoilés mercredi.

Le déficit public a atteint 36,1 milliards en septembre, soit 208,5 milliards pour les six premiers mois de l'exercice budgétaire 2020-2021, un record depuis que la collecte de ces données a débuté en 1993.

La dette publique s'installe bien au-delà des 2.000 milliards de livres (2.059,7 milliards), soit 103,5% du PIB, le ratio le plus élevé depuis 1960.

"Au fil du temps et à mesure que l'économie se reprend, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que les finances publiques soient saines sur le long terme", a déclaré dans un communiqué le ministre des Finances Rishi Sunak, suggérant de potentielles hausses de taxes ou baisse des dépenses.

Le Trésor a enfin annoncé mercredi un passage en revue des dépenses publiques d'ici fin novembre pour l'année qui vient, ce qui permettra de fixer les budgets des différents ministères et de répondre aux conséquences de la pandémie.

afp/jh