GB: la FCA enjoint aux banques d'être souples avec les consommateurs

Le gendarme financier de la City a demandé jeudi aux banques de faire preuve de souplesse envers leurs clients dont les revenus pourraient avoir été affectés par la pandémie de coronavirus.

La Financial Conduct Authority (FCA) leur a suggéré notamment quatre mesures, dont un gel des paiements pouvant aller jusqu'à trois mois sur les prêts et les cartes de crédit pour les consommateurs connaissant des difficultés financières.

Elle demande aussi l'annulation des frais pour les découverts autorisés allant jusqu'à 500 livres (environ 570 euros), que les découverts ne coûtent pas plus cher aux clients qu'auparavant, et que le score de crédit, utilisé pour juger de la fiabilité des ménages, ne pâtisse pas de ces circonstances exceptionnelles.

Ces propositions ont été faites aux établissements bancaires, qui doivent donner leur avis avant lundi pour une possible entrée en vigueur jeudi prochain.

"Ces mesures devraient fournir un niveau minimum de soutien aux consommateurs qui, jusqu'à présent, ont été financièrement stables", a souligné la FCA.

Pour justifier ces mesures, Christopher Woolard, dirigeant par intérim de la FCA, a expliqué que le coronavirus avait "causé un choc financier sans précédent avec des conséquences considérables pour les consommateurs de tous les coins du Royaume-Uni".

Le secrétaire aux entreprises britannique Alok Sharma a rappelé mercredi soir que les banques avaient bénéficié d'un plan de sauvetage lors de la crise financière de 2008 et qu'elle avaient à présent le devoir de "rendre la pareille et soutenir les entreprises et les Britanniques lorsqu'ils en ont besoin".

Mercredi, 563 décès supplémentaires liés au Covid-19 ont été enregistrés dans le pays, un record, portant le nombre total de morts à l'hôpital à 2.352.

