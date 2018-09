GB: la bonne santé des services de bon augure pour la croissance (PMI)

Londres (awp/afp) - L'activité dans le secteur manufacturier au Royaume-Uni a accéléré sa progression en août, constituant une bonne nouvelle pour l'économie après un chiffre décevant sur l'industrie, a annoncé mercredi le cabinet IHS Markit.

L'indice PMI des directeurs d'achat des entreprises du secteur s'est établi à 54,3 en août, en hausse par rapport à 53,5 en juillet. Selon cet indicateur, l'activité progresse lorsque l'indice est supérieur à 50 points et elle se contracte quand il est inférieur à ce seuil.

IHS Markit justifie cette bonne orientation de l'activité par le dynamisme des nouveaux contrats et la résistance de la demande des consommateurs.

En revanche, l'optimisme des entreprises du secteur a atteint un plus bas en cinq mois, précise l'enquête, notamment du fait des incertitudes associées au Brexit et de leur impact sur les projets d'investissement.

"Une accélération de la croissance du secteur des services vient à point nommé après des enquêtes PMI décevantes sur la production manufacturière et la construction en août", observe Chris Williamson, économiste chez IHS Markit.

Le secteur des services est essentiel à la croissance puisqu'il représente la grande majorité de l'activité économique au Royaume-Uni, regroupant notamment le commerce, la finance ou encore les transports.

Selon l'économiste, grâce à cet indicateur encourageant, la croissance du produit intérieur brut pourrait atteindre 0,4% au troisième trimestre, soit le même rythme qu'au deuxième trimestre, qui marquait une reprise après le coup de mou des trois premiers mois de l'année (+0,2%).

Les économistes restent toutefois prudents sur l'ensemble de l'année, compte tenu notamment du flou entourant l'issue des négociations sur le Brexit qui sont censées aboutir dans les prochains mois. Un panel interrogé par le Trésor table sur une hausse de 1,3% du PIB pour 2018, soit un net ralentissement par rapport à 2017.

L'indice PMI est publié le même jour qu'un rapport critique sur la manière dont l'économie britannique fonctionne en laissant de côté des millions de personnes après des années d'austérité.

Cette étude a été réalisée par une commission mise en place par le centre de recherche indépendant IPPR (Institute for Public Policy) et regroupant notamment la confédération syndicale TUC et l'archevêque de Canterbury.

Ce rapport appelle à un vaste plan sur 10 ans pour réformer en profondeur l'économie, via un salaire minimum revalorisé, la mise en place d'une banque publique d'investissement, la désignation de salariés au sein des conseils d'administration ou encore une hausse de l'impôt sur les sociétés.

