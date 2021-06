GB: la chaîne de supermarchés Morrisons a rejeté une offre de rachat de CD&R

Londres (awp/afp) - La chaîne de supermarchés britannique Morrisons a rejeté une offre de rachat de 5,5 milliards de livres (6,4 milliards d'euros) du groupe de capital-investissement américain Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), estimant qu'elle "sous-évaluait considérablement" la société.

Morrisons, quatrième plus grande chaîne de supermarchés au Royaume-Uni avec près de 500 supermarchés et plus de 118.000 employés, a indiqué samedi avoir rejeté cette offre conditionnelle à 230 pence par action.

"Le conseil d'administration de Morrisons a examiné la proposition conditionnelle avec son conseiller financier, Rothschild & Co, et unanimement conclu que cette proposition conditionnelle sous-évaluait considérablement Morrisons et ses perspectives futures", a déclaré le groupe dans un communiqué. "Par conséquent, le conseil d'administration a rejeté la proposition conditionnelle le 17 juin 2021."

CD&R, qui a jusqu'au 17 juillet pour annoncer une offre formelle en vertu des règles britanniques relatives aux OPA, a indiqué dans un communiqué qu'il n'y avait "aucune certitude qu'une offre sera faite".

Le mois dernier, Morrisons a annoncé que les ventes au cours des 14 semaines précédant le 9 mai avaient augmenté de 2,7% sur une base comparable, hors carburant, dont une augmentation de 113% des ventes en ligne. Mais au cours des trois mois précédents, la chaîne de supermarchés avait dû dépenser 27 millions de livres pour des coûts liés à la pandémie de Covid-19.

afp/rp