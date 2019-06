GB: la croissance confirmée à 0,5% au premier trimestre

Londres (awp/afp) - La croissance britannique a atteint 0,5% au premier trimestre, a confirmé une seconde estimation officielle publiée vendredi, mais l'activité économique au Royaume-Uni s'est essoufflée depuis sur fond d'incertitudes autour du Brexit.

L'Office des statistiques nationales (ONS) n'a pas changé le chiffre de hausse du produit intérieur brut (PIB) qui a bien progressé de 0,5%, conformément à la première estimation dévoilée en mai.

L'économie britannique avait démarré l'année en meilleure forme que prévu, profitant du bon fonctionnement de ses deux moteurs, à savoir les dépenses des ménages (+0,6%) et l'investissement (+1,2%).

L'ONS précise toutefois que cette solide croissance repose en partie sur des facteurs temporaires puisque beaucoup d'entreprises ont augmenté leurs stocks au premier trimestre, dopant la production industrielle, afin d'être prêtes pour un Brexit prévu au départ fin mars avant d'être repoussé à fin octobre.

L'institut de statistiques dit toutefois être incapable de mesurer précisément ce coup pouce à l'activité économique.

Avec le report de la date de la sortie de l'UE, les entreprises ont par ailleurs désormais arrêté pour la plupart de constituer des stocks, ce qui s'est immédiatement ressenti sur l'activité économique qui subit un sévère coup d'arrêt au deuxième trimestre.

L'ONS évoque un "affaiblissement notable" du PIB lors des derniers mois, avec une baisse de 0,1% en mars sur un mois puis de 0,4% en avril.

D'autres indicateurs ont témoigné de cette mauvaise passe économique, comme les ventes de détail qui ont fléchi en mai, suggérant une panne de la consommation des ménages malgré un pouvoir d'achat qui s'améliore.

Les économistes sont convaincus que le PIB aura du mal à croître au deuxième trimestre. La Banque d'Angleterre (BoE) elle-même a révisé à la baisse ses attentes pour le trimestre, tablant désormais sur une croissance nulle, selon les conclusions de sa réunion publiées la semaine dernière.

En revanche, pour l'ensemble de l'année, les prévisions sont loin d'être catastrophistes, pour peu toutefois qu'un accord sur le Brexit puisse être validé au Royaume-Uni.

Les économistes indépendants sondés par le Trésor britannique anticipent pour leur part 1,4% de croissance en 2019, comme en 2018, mais loin de celle de 2017 (+1,8%).

Le scénario redouté des milieux d'affaires d'une sortie sans accord, qui resurgit à la faveur de la course à la succession de la Première ministre Theresa May, pourrait quant à lui secouer l'économie britannique et réduire à néant tout espoir de croissance pour 2020.

