GB: la croissance repart de l'avant en mai

Londres (awp/afp) - Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni est reparti de l'avant en mai, avec une progression de 0,3% d'un mois sur l'autre, a annoncé mercredi l'Office des statistiques nationales (ONS) en pleine incertitude autour du Brexit.

En avril, le PIB s'était contracté de 0,4%, a confirmé l'ONS qui a en revanche revu en hausse l'évolution du PIB en mars (+0,1% contre -0,1% estimé auparavant).

L'activité économique du pays est repartie en mai grâce au secteur industriel, qui a enregistré une vigoureuse croissance de 1,4% d'un mois sur l'autre. La construction a aussi connu une embellie (+0,6%). Ces deux pans de l'économie s'étaient contractés en avril.

En revanche, les services, de loin le pan le plus important, ont stagné en mai après n'avoir progressé que très modérément en avril (+0,1%). Ceci constitue un motif d'inquiétude car c'est d'habitude ce pan de l'activité qui tire l'économie britannique, via ses puissants secteurs de la finance, de la distribution ou encore des transports.

De façon générale, le début du printemps a été marqué par l'écoulement d'une partie des stocks qui avaient été constitués avant le 29 mars, date théorique du Brexit qui a finalement été repoussé au 31 octobre.

Cette agitation sur les stocks et l'incertitude persistante autour des conditions de la sortie de l'UE a marqué l'activité dernièrement et ces perturbations pourraient se poursuivre tant que l'avenir des relations entre le Royaume-Uni et le continent ne sera pas éclairci - a fortiori au moment où l'arrivée possible du Brexiter Boris Johnson au 10, Downing Street renforce le risque d'un Brexit sans accord.

En mai, "la progression de l'activité a été tirée par les constructeurs d'automobiles qui ont bien recommencé à produire, après avoir souvent arrêté en avril par précaution dans l'hypothèse où le Brexit aurait perturbé leurs chaînes d'approvisionnement", a expliqué Ben Brettell, économiste chez Hargreaves Lansdown.

"Les nuages semblent rester au-dessus de l'économie britannique néanmoins, les consommateurs comme les entreprises paraissant paralysés par l'incertitude autour du Brexit", a-t-il souligné.

La Banque d'Angleterre table sur une croissance nulle pour l'ensemble du deuxième trimestre, après une progression vigoureuse de 0,5% au premier. Des indicateurs PMI publiés la semaine dernière par le cabinet Markit ont d'ailleurs fait état d'un sévère coup de frein de l'activité en juin.

Pour l'ensemble de l'année 2019, des économistes indépendants sondés par le Trésor britannique anticipent 1,4% de croissance, comme en 2018 mais loin de celle de 2017 (+1,8%).

afp/al