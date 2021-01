GB: le PIB a rechuté de 2,6% en novembre à cause de la pandémie

Londres (awp/afp) - Le PIB britannique a rechuté de 2,6% en novembre après six mois consécutifs de hausse, dans la foulée de restrictions pour lutter contre la deuxième vague de nouveau coronavirus.

Un confinement avait notamment été établi pour l'Angleterre, moins strict toutefois que celui en cours - les écoles étaient en particulier restées ouvertes, souligne l'Office national des statistiques sur son site internet vendredi.

En novembre, le PIB se situait "8,5% sous son niveau de février", avant le plein choc de la pandémie, précise-t-il.

Le PIB a principalement reculé à cause des services, moteurs de l'économie britannique, tandis que la construction a continué à enregistré une croissance de son activité. La production manufacturière s'est tout juste effritée.

Dans les services, ce sont principalement l'hôtellerie, la restauration et les services d'alimentation qui ont le plus souffert, forcés de fermer leurs portes pour lutter contre la propagation du virus dans une grande partie du pays, tout comme le commerce de gros ou de détail, les institutions artistiques, le secteur du divertissement et des loisirs.

"Il est clair que les choses vont devenir plus difficiles avant de s'améliorer et les chiffres d'aujourd'hui témoignent des défis qui nous font face", a commenté le Chancelier de l'Echiquier, Rishi Sunak.

"Il y a des raisons d'avoir de l'espoir", a-t-il ajouté, évoquant notamment la campagne de vaccination et le "plan pour l'emploi" gouvernemental.

Samuel Tombs, du centre de recherche économique Pantheon Macro, a estimé qu'une "petite chute est une bonne nouvelle pour le confinement actuel", même si ce dernier est plus strict, rappelant que les analystes s'attendaient en moyenne à un plongeon de 4,6% du PIB en novembre.

Pour l'ensemble de l'année 2020, les économistes et le gouvernement tablent sur un recul d'environ 11% du PIB.

afp/buc