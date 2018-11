GB: le chômage augmente un peu, les salaires plus fortement

Londres (awp/afp) - Le taux de chômage au Royaume-Uni a très légèrement augmenté à 4,1% entre juillet et septembre, mais il s'accompagne d'une hausse des salaires permettant aux Britanniques de gagner en pouvoir d'achat, a annoncé mardi l'Office des statistiques nationales (ONS).

Le chômage s'est inscrit en hausse alors même que le nombre de postes vacants a atteint un niveau record, mais ils sont plus difficiles à pourvoir, estiment des analystes, en raison notamment des incertitudes du Brexit et la chute du nombre de travailleurs venus de l'UE à quelques mois du Brexit.

Ce taux de 4,1% est légèrement supérieur aux attentes des économistes sondés par Bloomberg, qui tablaient sur un chômage à 4%, inchangé par rapport aux trois mois achevés fin août et à la période allant d'avril à juin, quand il avait atteint son plus bas niveau depuis 1975.

Le pays comptait 1,38 million de chômeurs en moyenne pendant la période de juillet à septembre, soit 21.000 de plus qu'entre avril et juin.

Dans le même temps, le nombre de personnes employées atteignait le nombre record de 32,41 millions, une augmentation de 23.000 dans une population totale britannique en hausse. Cette évolution est conforme au consensus des économistes établi par Bloomberg à 25.000, après une période précédente (terminée fin août) marquée par 5.000 destructions nettes de postes.

Cette hausse du taux d'emploi reste toutefois "modeste", selon Howard Archer, économiste à EY ITEM Club, au vu de la croissance économique vigoureuse de 0,6% enregistrée par le Royaume-Uni au troisième trimestre, dopée par la consommation des ménages à quelques mois d'un Brexit aux contours encore incertains.

Selon lui, cette situation pourrait s'expliquer en partie par "les difficultés rencontrées par les employeurs pour trouver des candidats ayant les qualifications requises", en raison notamment de la baisse des travailleurs provenant de l'Union européenne, surtout de l'Est.

Postes vacants cherchent travailleurs

Selon l'ONS, le nombre de ressortissants de l'UE travaillant au Royaume-Uni s'élevait à 2,25 millions durant la période de juillet à septembre, soit 132.000 de moins qu'un an plus tôt. Ce recul annuel est le plus important depuis le début de la compilation de ces données en 1997.

Le nombre de postes vacants atteignait le niveau record de 845.000 entre août et octobre, d'après l'office statistique. Mais "il est possible que certaines entreprises adoptent actuellement une approche plus prudente dans leurs recrutements en raison des incertitudes intenses liées au Brexit", a souligné Howard Archer.

Autre nouvelle notable de ce rapport sur l'emploi: la hausse des salaires, qui a atteint 3% (primes comprises) sur la période achevée fin septembre, par rapport à l'année précédente.

Traditionnellement, en cas de chômage très bas, le rapport de force est favorable aux demandeurs d'emplois qui peuvent exiger de meilleures conditions salariales auprès des employeurs.

Cette bonne tenue des salaires, conforme aux attentes, permet au pouvoir d'achat des Britanniques de croître de 0,8% sur la période, primes comprises.

Mais si les salaires ont "sensiblement" progressé ces derniers mois, ceux-ci n'ont pas encore retrouvé leur niveau de 2008 une fois ajustés de l'inflation, avant que l'économie britannique ne soit frappée de plein fouet par la crise financière internationale, a relativisé Matt Hughes, statisticien à l'ONS.

"Sans accroissement de la productivité pour entraîner un changement majeur pour les salaires, les ménages sont toujours confrontés au risque de voir des forces extérieures tirer l'inflation vers le haut, ce qui grignoterait les gains qu'ils ont obtenus en travaillant dur", a commenté Alastair Neame, économiste en chef au centre de recherche Cebr.

Après le référendum de juin 2016 actant la sortie du Royaume-Uni de l'UE, les ménages avaient souffert de la poussée de l'inflation consécutive au plongeon de la livre sterling.

afp/jh