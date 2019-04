GB: le marché automobile freiné en mars par le Brexit et le diesel

Londres (awp/afp) - Les ventes de voitures neuves au Royaume-Uni sont reparties à la baisse en mars, avec un recul de 3,4% sur un an, en raison des incertitudes du Brexit et du déclin du diesel, ont annoncé jeudi les professionnels du secteur.

Au total, 458.054 véhicules ont été immatriculés dans le pays le mois dernier, a annoncé l'Association des constructeurs et des vendeurs automobiles (SMMT) dans un communiqué.

Ce nouveau coup d'arrêt intervient après un rebond en février. Depuis le début de l'année, le marché automobile affiche un recul de 2,4% à 701.036 véhicules vendus.

La SMMT met la contre-performance de mars sur le compte des incertitudes économiques et politiques autour du Brexit qui alimentent la prudence des acheteurs, et sur la désaffection pour le diesel face à une réglementation plus dure.

Les ventes de voitures diesel ont encore chuté de 21,4% en mars. En revanche, celles de voitures à essence sont restées bien orientées (+5,1%) tout comme celles des véhicules électriques et hybride, même si le rythme de hausse pour ces derniers a ralenti (+7,6%).

Par catégorie d'acheteurs, les ventes auprès des particuliers ont reculé de 2,8%, tandis qu'elles ont stagné pour celles des entreprises.

En mars, la Ford Fiesta est restée la voiture la plus vendue au Royaume-Uni, devant la Corsa de Vauxhall, la Golf de Volkswagen et la classe A de Mercedes.

Ce recul des ventes de voitures est de mauvais augure pour le marché puisque les professionnels rappellent que le mois de mars est traditionnellement l'un des plus dynamiques de l'année avec l'arrivée de nouvelles plaques.

"Mars est un baromètre essentiel pour le marché automobile et donc cette baisse est clairement inquiétante", relève Mike Hawes, directeur général de la SMMT.

"Par dessus tout, nous avons besoin d'en finir avec l'incertitude politique et économique en éliminant pour de bon le risque d'un Brexit +sans accord+ et en obtenant un accord sur la future relation évitant toute friction qui augmenterait les coûts et donc les prix", prévient-il.

L'inquiétude est double pour le secteur britannique, qui craint que le flou entourant les conditions du Brexit entretienne la prudence des ménages et des entreprises au moment d'engager des dépenses comme l'achat d'une nouvelle voiture.

Les professionnels redoutent dans le même temps le rétablissement de contrôles douaniers avec l'UE qui perturberait la fluidité de leur chaîne d'approvisionnement et pourrait retarder la livraison de pièces comme de véhicules, voire pousser des constructeurs étrangers à réduire leur investissement dans le pays.

