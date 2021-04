GB: le moral des entreprises au plus haut grâce au déconfinement

Londres (awp/afp) - Le moral des dirigeants d'entreprises au Royaume-Uni est au plus haut en ce début d'année grâce à la réouverture progressive de l'économie et à la nette baisse des incertitudes autour du Brexit, révèle lundi une étude de Deloitte.

Le niveau d'optimisme dans les milieux d'affaires atteint un record, avec une forte reprise des bénéfices attendue cette année et un retour des embauches et de l'investissement, selon un communiqué du cabinet d'audit.

L'étude a été menée entre le 17 et le 30 mars auprès d'une centaine de directeurs financiers de grandes entreprises.

Les dirigeants d'entreprise retrouvent le moral principalement grâce aux espoirs de reprise économique du fait du déploiement rapide des vaccins au Royaume-Uni et du fort recul du nombre de contaminations au virus.

L'économie britannique a particulièrement souffert en 2020, avec une chute du produit intérieur brut de 9,8%, soit la pire performance depuis 300 ans et la plus forte baisse des pays du G7.

Les résultats de cette étude sont dévoilés le jour même d'une nouvelle phase de déconfinement dans le pays avec la réouverture des commerces non-essentiels et des terrasses des pubs et restaurants.

Deloitte note même que la pandémie, aux yeux des dirigeants d'entreprises, devraient avoir moins d'effets négatifs que redouté sur le long terme, notamment sur les dépenses d'investissement et l'emploi.

"Il est encouragent de voir une telle hausse du moral chez les directeurs financiers. La priorité doit désormais être l'augmentation des capacités et l'amélioration des chaînes d'approvisionnement pour répondre à l'effet de rattrapage de la demande", souligne Richard Houston, directeur général de Deloitte pour le Royaume-Uni.

L'étude montre en outre qu'une forte majorité (67%) des directeurs financiers estiment que l'essentiel de leurs salariés reviendront au bureau d'ici le troisième trimestre.

Enfin, Deloitte observe que les incertitudes autour du Brexit ont très fortement diminué, ce qui a nourri l'optimisme des entreprises.

Près de 10% des directeurs financiers interrogés ont évoqué des perturbations significatives en raison de la sortie du marché unique le 1er janvier, qui a occasionné un effondrement du commerce de biens avec l'UE.

Mais ces dirigeants estiment que ces effets vont s'estomper au fil du temps.

Le Brexit n'est plus que le septième sujet de préoccupation des entreprises, alors qu'il figurait en première ou seconde place depuis le référendum de 2016, rappelle l'étude.

"Le Brexit a plombé l'activité des entreprises lors des quatre dernières années mais la sortie effective permet d'atténuer les effets. Et avec un déploiement réussi des vaccins et un environnement mondial plus porteur, nous constatons une forte hausse du moral des entreprises", résume Ian Stewart, économiste en chef chez Deloitte.

afp/jh