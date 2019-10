GB: le taux d'inflation inchangé à 1,7% en septembre (ONS)

Londres (awp/afp) - Le taux d'inflation au Royaume-Uni s'est maintenu à 1,7% en septembre, inchangé comparé au mois d'août et au plus bas depuis novembre 2016, même si nombre d'économistes s'inquiètent d'une possible poussée à venir, particulièrement en cas de Brexit sans accord.

A deux semaines du Brexit, cet indicateur est resté stable entre une baisse des prix des carburants et une hausse des prix des meubles et équipements pour la maison et des divertissements, a indiqué mercredi le Bureau national des statistiques (ONS).

Ce taux, inférieur aux prévisions des analystes, reste également en dessous de la cible de la Banque d'Angleterre d'une hausse des prix à la consommation de 2% sur un an.

"Ces chiffres sont en ligne avec les prévisions de la Banque d'Angleterre", qui s'attend notamment à ce que "la croissance reste faible en raison des incertitudes sur la sortie britannique de l'Union européenne et à ce que l'inflation recule à court terme à cause d'un repli des prix de l'énergie", commente l'ONS.

Pour Debapratim De, économiste au cabinet Deloitte, le fait que les prix aient stagné le mois dernier "soutient la consommation et c'est une bonne nouvelle pour la croissance en temps d'activité industrielle et d'investissement plus faibles. Cela donne aussi à la Banque d'Angleterre de la marge pour baisser les taux, si nécessaire".

"Mais au vu de la croissance des salaires, la plus rapide en plus de dix ans" et depuis la crise financière, à laquelle s'ajoute "la volatilité des prix du brut (...) la période de faible inflation ne va peut-être pas durer, particulièrement en cas de Brexit sans accord", ajoute-t-il.

Les cours du brut, revenus autour de leur niveau d'août, se sont envolés courant septembre après l'attaque sur des installations pétrolières en Arabie saoudite, avant de retomber nettement sur les craintes liées à la croissance mondiale.

Pour les analystes de la maison de recherche Pantheon Macro, les chiffres de l'inflation pour septembre tempèrent "les chances que le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre ne baisse ses taux dans les six mois à venir".

afp/jh