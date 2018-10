GB: le taux de chômage à 4,0% à fin août, hausse du pouvoir d'achat

Londres (awp/afp) - Le taux de chômage au Royaume-Uni est resté à 4,0% lors de la période de juin à août, associé à une nette hausse des salaires permettant aux Britanniques de gagner en pouvoir d'achat, a annoncé mardi l'Office des statistiques nationales (ONS).

Ce taux de 4%, inchangé par rapport aux trois mois achevés fin juillet, se maintient au plus bas depuis la période de décembre 1974 à février 1975, une bonne nouvelle pour l'économie britannique dévoilée à moins de six mois du Brexit.

Le pays comptait 1,36 million de chômeurs en moyenne pendant la période de juin à août, soit 47'000 de moins qu'entre mai et juillet.

De son côté, le nombre de personnes employées a baissé de 5000, ce qui constitue une déception par rapport à des créations d'emplois attendues à 15'000 selon le consensus des économistes établi par Bloomberg.

La nouvelle la plus notable de ce rapport sur l'emploi portait sur la hausse des salaires, qui a atteint 2,7% sur un an (primes comprises). Hors bonus, la progression est de 3,1%, soit la plus forte depuis début 2009 quand l'économie britannique relevait tout juste la tête après la crise financière internationale.

"Les salaires continuent d'être de plus en plus en forme, alors que la concurrence pour attirer des travailleurs finit par se répercuter sur la paie", souligne Philip Smeaton, analyste chez Sanlam UK. Traditionnellement, en cas de chômage très bas, le rapport de force est favorable aux demandeurs d'emplois qui peuvent exiger de meilleures conditions salariales auprès des employeurs.

La bonne tenue des salaires, dont la hausse est plus vive que prévu, permet d'augmenter le pouvoir d'achat des Britanniques de 0,4% sur la période (primes comprises).

Elle permet en outre aux ménages, nombreux à s'endetter pour financer leurs achats, d'encaisser le relèvement des taux décidés par la Banque d'Angleterre en août et justifié alors notamment par le meilleur comportement des salaires.

Les ménages au Royaume-Uni ont commencé à reprendre un peu espoir depuis le début de l'année, après avoir souffert tout au long de l'année 2017 de la poussée de l'inflation consécutive au plongeon de la livre après le vote pour le Brexit.

La livre a désormais limité la casse, ce qui a permis jusqu'à présent à la hausse des prix de s'apaiser, sauf au mois d'août où elle a grimpé par surprise à 2,7% sur un an. Les chiffres de l'inflation pour septembre seront quant à eux dévoilés mercredi.

La consommation des ménages est l'un des moteurs les plus importants de l'économie britannique, qui a ralenti la cadence depuis deux ans compte tenu des incertitudes du Brexit.

Des économistes indépendants interrogés par le Trésor britannique s'attendent en moyenne à une croissance modeste de 1,3% en 2018, soit moins qu'en 2017. Mais ils tablent sur une reprise à 1,5% en 2019, en considérant que Londres et Bruxelles trouveront un accord sur leur divorce prévu fin mars 2019.

afp/buc