GB: le taux de chômage baisse à 4,0% à fin juin, au plus bas depuis 1975

Londres (awp/afp) - Le taux de chômage au Royaume-Uni a baissé à 4,0% pour la période d'avril à juin, son plus bas niveau depuis 1975, d'après l'Office des statistiques nationales (ONS) qui a aussi fait état mardi d'une quasi stagnation des salaires réels.

Au deuxième trimestre (avril à juin), le taux de chômage a été inférieur à ce qu'attendaient les économistes sondés par Bloomberg, qui tablaient en moyenne sur un maintien à son niveau enregistré entre mars et mai (4,2%).

Le pays comptait en moyenne 1,36 million de chômeurs, soit 65.000 de moins qu'au premier trimestre.

Le nombre de personnes employées n'a en revanche augmenté que de 42.000 par rapport au premier trimestre, alors que le consensus de Bloomberg tablait sur 93.000 créations d'emplois.

L'ONS a ajouté que les salaires (primes comprises) avaient progressé de 2,4% au deuxième trimestre sur un an, soit un tout petit peu plus que l'inflation moyenne enregistrée pendant cette période - les salaires réels ayant progressé in fine de seulement 0,1%.

Le pouvoir d'achat des ménages semble donc quasiment stagner, alors qu'il avait recommencer à augmenter en début d'année après de longs mois de repli sur fond d'inflation dopée par la perspective du Brexit.

La livre sterling a en effet dégringolé dans les mois qui ont suivi la décision des Britanniques de voter pour un départ de l'UE lors du référendum du 23 juin 2016. Ce plongeon a renchéri les importations du Royaume-Uni, élevé son inflation - qui a franchi ponctuellement la barre des 3% sur un an l'année dernière - et au final réduit le pouvoir d'achat des ménages.

"Ces données montrent que la croissance des salaires est en panne, ce qui fait douter d'un rebond vigoureux de la consommation", a expliqué Ruth Gregory, analyste chez Capital Economics.

Au deuxième trimestre, la consommation des Britanniques s'est pourtant un peu reprise, dopée par une météo exceptionnellement clémente, le début de la Coupe du monde de football et le mariage royal de l'actrice Meghan Markle et du prince Harry. Ce mieux a permis à la croissance du produit intérieur brut (PIB) d'accélérer à 0,4%, après le faible 0,2% du premier trimestre.

Les économistes restent toutefois très prudents pour la croissance du pays cette année, alors que les conditions du Brexit prévu fin mars 2019 créent des incertitudes peu goûtées par les entreprises. Le PIB pourrait n'augmenter que de 1,3% en 2018, d'après une moyenne d'économistes indépendants sondés par le Trésor.

pn/jbo/php