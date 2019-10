GB: le taux de chômage remonte à 3,9% fin août, à l'approche du Brexit

Londres (awp/afp) - Le taux de chômage au Royaume-Uni est remonté à 3,9% lors des trois mois terminés fin août, a indiqué mardi le Bureau national des statistiques (ONS), soulignant que le marché du travail montrait des signes d'essoufflement à l'approche du Brexit.

Fin juillet, le taux de chômage était tombé à 3,8%, au plus bas depuis plus de quarante ans. Fin août, il restait un peu plus bas qu'un an auparavant (4,0%), précise l'ONS.

Les salaires ont en revanche augmenté de 1,9% sur un an, hors inflation, dans un pays familier des emplois précaires et peu payés.

"Le marché britannique a montré des signes de ralentissement lors des trois mois achevés en août 2019" comparé aux trois mois terminés fin juillet, avec un repli du niveau d'emploi et une hausse du niveau d'inactivité notamment, commente l'ONS.

"Les incertitudes économiques et politiques pèsent sur les projets d'embauche des entreprises", poursuit l'ONS, mentionnant notamment une étude de la Chambre de commerce britannique qui révèle que si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne sans accord, 22% des entreprises sondées entendent revoir à la baisse leurs intentions de recrutement, et seulement 3% prévoient de les augmenter.

"Des brèches plus profondes apparaissent dans le marché du travail", estiment les analystes de la société de recherche Capital Economics dans une note: "c'est une preuve de plus que la faiblesse de la croissance" et "l'incertitude autour du Brexit" "lestent le marché du travail".

Ils remarquent toutefois que "le marché du travail reste l'un des points forts de l'économie" britannique et que le "taux de chômage se maintient à un plus bas en 45 ans".

La maison de recherche conclut toutefois que "quoiqu'il arrive sur le Brexit d'ici au 31 octobre, les récente baisses observées dans les statistiques mondiales et locales nous ont amenées à réviser à la baisse notre prévision de croissance", avec "une récession attendue en cas de Brexit sans accord".

Michael Hewson, de CMC Markets, juge aussi que, en cas de sortie de l'UE sans accord, le manque d'investissements pourrait se traduire par "une hausse du niveau de chômage". Il fait valoir que les pertes d'emplois dans la distribution, avec la fermeture de centaines de magasins au Royaume-Uni, n'ont pas eu d'impact majeur sur l'emploi jusqu'à présent "mais il est peu probable que cela dure indéfiniment".

afp/jh