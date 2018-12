GB: le taux de chômage reste inchangé à 4,1% à fin octobre

Londres (awp/afp) - Le taux de chômage au Royaume-Uni est resté inchangé à 4,1% lors des trois mois d'août à octobre, période au cours de laquelle le pouvoir d'achat des ménages a nettement progressé, a annoncé mardi l'Office des statistiques nationales (ONS).

Ce taux est conforme aux attentes des économistes interrogés par Bloomberg et identique à celui enregistré pour la période de juillet à septembre.

Le pays totalisait 1,38 million de chômeurs entre août et octobre, alors que les créations d'emplois nettes ont atteint 79'000, soit bien plus qu'entre juillet et septembre et largement plus que ce qu'attendaient les économistes (25'000).

Ces chiffres sont publiés en plein flou autour du Brexit au lendemain du report d'un vote crucial au Parlement britannique sur l'accord négocié entre Londres et Bruxelles. Ils constituent toutefois une bonne nouvelle pour l'économie britannique dont la croissance a à peine progressé en octobre.

"Le marché de l'emploi est pour l'heure assez robuste, faisant face au récent ralentissement de l'activité et aux incertitudes importantes du Brexit", souligne Howard Archer, économiste chez EY Item Club.

L'ONS a par ailleurs confirmé de meilleures nouvelles concernant le niveau de vie des ménages. Les salaires ont augmenté de 3,3% (primes comprises) sur un an, soit sa plus forte hausse depuis fin 2008, ce qui permet au pouvoir d'achat des Britanniques de grimper de 1,1%.

Les ménages respirent depuis plusieurs mois, après avoir souffert tout au long de 2017 de la poussée de l'inflation consécutive à la chute de la livre, reflet des incertitudes du Brexit.

Cette hausse vigoureuse des salaires à fin octobre "est évidemment positive pour les perspectives de dépense des ménages, bien qu'elle est relativement limitée comparé aux normes de long terme", prévient M. Archer.

De son côté, la principale organisation patronale, la CBI, insiste surtout sur un marché de l'emploi tendu, avec un nombre de postes à pourvoir record, à 848'000 entre septembre et novembre.

"Les employeurs ont de plus en plus de mal à embaucher le personnel dont ils ont besoin", prévient Matthew Percival, un des responsables de la CBI.

afp/buc