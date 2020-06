GB: les prêts octroyés par les pouvoirs publics font grincer des dents

Londres (awp/afp) - Plusieurs associations ont critiqué jeudi le choix des entreprises aidées financièrement par la Banque d'Angleterre et le gouvernement britannique, après que l'institution a révélé la liste des premiers bénéficiaires, dont des compagnies aériennes.

Parmi les plus de 16 milliards de livres sterling (près de 18 milliards d'euros) prêtés à de grandes entreprises, deux milliards ont été octroyés au secteur aérien, dont 600 millions pour Easyjet ainsi que pour Ryanair, et un milliard a été prêté au groupe chimique allemand BASF.

Les compagnies aériennes ont reçu "des milliards à travers des prêts pas chers pour continuer à polluer, sans aucun engagement à réduire leurs émissions ou même à maintenir l'emploi", a tancé Fiona Nicholls, pour Greenpeace UK.

"Aujourd'hui, nous avons appris que les croisiéristes, les producteurs de pesticides et ceux de voitures ont bénéficié des mêmes largesses", a-t-elle ajouté en soulignant que le temps et l'argent pour combattre le changement climatique n'étaient pas illimités, "et encore une fois, le gouvernement gaspille les deux".

Même son de cloche pour Luke Hildyard, directeur du High Pay Centre, un laboratoire d'idées sur les bonnes pratiques salariales et managériales.

"Plusieurs de ces entreprises ont un mauvais bilan en matière de rémunération excessive des plus hauts cadres, de salaires de misère pour l'ensemble de leur personnel et de pratiques environnementales non durables", a-t-il réagi estimant que les prêts "ont besoin d'être distribués avec plus d'attention".

Au total, 53 entreprises ont pour l'instant eu recours au mécanisme, baptisé CCFF (Covid Corporate Financing Facility), qui est ouvert aux grandes entreprises en bonne santé financière et qui ont une contribution notable à l'économie britannique.

Il ne s'agit pas de prêts garantis mais bien d'argent prêté directement par l'Etat aux entreprises.

Il y a deux semaines, la Banque d'Angleterre avait annoncé que les entreprises ayant recours à ce type de prêts ne pourront plus verser de dividendes et devront baisser les salaires des dirigeants.

afp/rp