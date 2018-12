GB: les ventes au détail rebondissent de 1,4% en novembre sur un mois

Londres (awp/afp) - Les ventes au détail au Royaume-Uni ont rebondi de 1,4% en novembre sur un mois, soutenues par les promotions massives accordées avant et pendant le "Black Friday", a annoncé jeudi l'Office des statistiques nationales (ONS).

Après un repli de ces ventes en septembre et en octobre, cette hausse est nettement supérieure aux attentes des analystes, qui tablaient sur une progression de seulement 0,3% d'après un consensus établi par l'agence Bloomberg.

L'ONS a souligné que l'essentiel de la hausse était dû à la progression des ventes des commerces non-alimentaires. "De nombreux détaillants de ces secteurs ont mis en avant des ventes dynamiques pendant les promotions du Black Friday, ce qui a encouragé les dépenses", a expliqué l'institut de statistiques.

Ce vendredi de promotions est intervenu cette année le 23 novembre - une pratique venue d'Outre-Atlantique et désormais fermement établie au Royaume-Uni.

"De nombreux commerçants ont toutefois débuté leurs offres promotionnelles plus tôt dans le mois, entraînant des campagnes de prix réduits qui ont pu durer jusqu'à deux semaines", ont ajouté les statisticiens de l'ONS.

L'institut a noté que depuis l'introduction du Black Friday au Royaume-Uni en 2013, les ventes de Noël avaient tendance à commencer de plus en plus tôt - dopant les affaires des détaillants en novembre mais limitant aussi un peu la traditionnelle ruée des clients de décembre.

"La vigueur des ventes constitue une grosse surprise", a confirmé Howard Archer, économiste à EY ITEM Club. "Elle contredit plusieurs études sectorielles de novembre qui faisaient état de ventes décevantes pour le Black Friday".

Il a au final appelé à la prudence, les changements de mode de consommation rendant - de l'aveu même de l'ONS - difficiles à évaluer aussi rapidement l'ampleur des ventes pendant cette période ô combien cruciale de fin d'année.

"Le dynamisme des ventes au détail pour la séquence de Noël ne pourra être jugée que lorsque l'ensemble des données de novembre et décembre auront été publiées. Avec l'arrivée du Black Friday et la participation de détaillants à des promotions subites, les clients ont tendance à allonger la période de leurs courses de fin d'année pour profiter de tarifs plus avantageux", a jugé M. Archer.

Cette attention sourcilleuse au niveau des prix est d'autant plus marquée au Royaume-Uni que le pouvoir d'achat est resté sous pression ces dernières années - malgré un léger mieux depuis quelques mois. Le tout dans un contexte de Brexit aux contours incertains qui ternit désormais le moral des consommateurs, comme il a réduit l'optimisme des entreprises il y a un moment déjà.

afp/jh