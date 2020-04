GB: petite hausse du taux de chômage (+0,1%) à 4% fin février

Londres (awp/afp) - Le taux de chômage a légèrement progressé pour atteindre 4% au Royaume-Uni pour les trois mois achevés fin février, soit une hausse de 0,1% comparé aux trois mois précédents, très modérée alors que la pandémie de coronavirus n'avait pas encore exprimé ses effets.

Sur un an le taux de chômage est stable, précise le Bureau national des statistiques mardi dans un communiqué.

Ces données portent sur la période avant le début du confinement au Royaume-Uni à cause du coronavirus, décrété le 23 mars, avec une fermeture de l'ensemble des commerces sauf ceux considérés comme essentiels, et une paralysie générale de l'activité et des transports.

Le taux de chômage devrait donc s'envoler à partir de mars et surtout d'avril.

"Même en prenant en compte le système de maintien des emplois du gouvernement", qui a annoncé une prise en charge de 80% des salaires jusqu'à 2.500 livres par mois pour trois mois afin d'éviter un raz-de-marée de licenciements, "nous estimons que l'économie va se contracter de 25%" au deuxième trimestre "ce qui suggère que le taux de chômage devrait bondir bientôt de 4% à presque 9%", remarquent les analystes de Capital Economics.

Une étude publiée la semaine dernière par l'Institut des Etudes sur l'emploi (IES) évalue qu'entre 1,5 et 2 millions de personnes ont perdu leur emploi au Royaume-Uni pendant le premier mois de la crise du coronavirus, soit 5% de la population active.

Si ces chiffres se confirment, ce serait le double de la dernière récession, ajoute l'IES, précisant que le nombre de chômeurs au Royaume-Uni a déjà bondi au moins à 2,5 millions de personnes, soit 7,5% de la population active.

afp/jh