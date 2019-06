GB: recul des ventes au détail de mauvais augure pour la croissance

Londres (awp/afp) - Les ventes au détail ont encore fléchi en mai au Royaume-Uni, signe d'une consommation des ménages en panne ce qui est de mauvais augure pour la croissance au deuxième trimestre, a annoncé jeudi l'Office des statistiques nationales (ONS).

Elles ont reculé de 0,5% sur un mois, conformément aux attentes des économistes interrogés par Bloomberg, après avoir déjà baissé de 0,1% en avril.

Les ventes au détail subissent un coup d'arrêt alors même qu'elles avaient nettement progressé au cours du premier trimestre, ce qui avait d'ailleurs contribué à soutenir la croissance économique.

En mai, le chiffre a principalement été tiré vers le bas par la mauvaise performance dans l'habillement (-4,5%), conséquence d'une météo peu clémente poussant les consommateurs à attendre avant d'acheter des vêtements d'été.

Dans l'alimentaire, les ventes ont été mal orientées (-0,1%) mais le rythme de baisse a été moindre qu'en avril.

Cet affaiblissement des ventes au détail est une mauvaise nouvelle pour l'activité économique, qui fait face déjà depuis avril à des vents contraires dans l'investissement des entreprises.

C'est particulièrement vrai dans l'industrie, où nombre de sociétés ont arrêté de stocker compte tenu du report de la date du Brexit à fin octobre. Or c'est justement l'importante hausse temporaire des stocks, constitués pour se prémunir des perturbations du Brexit avant la date initiale de fin mars, qui avait donné un coup de pouce à la croissance britannique en début d'année.

Les économistes s'attendent donc à une croissance faible au deuxième trimestre, compte tenu d'une panne de ses deux moteurs, à savoir la consommation et l'investissement.

"Nous pourrions bien voir le PIB (produit intérieur brut, ndlr) se contracter légèrement au deuxième trimestre", anticipe même Howard Archer, économiste chez EY Item Club.

Il rappelle que jusqu'à présent les dépenses des ménages avaient résisté grâce à un pouvoir d'achat en hausse du fait d'une progression des salaires plus vive que l'inflation.

Mais "les consommateurs pourraient devenir plus prudents et limiter leurs dépenses dans les prochains mois en raison de l'incertitude qui plane sur l'économie et du contexte politique sur fond de Brexit", selon M. Archer.

Le flou entourant les perspectives économiques avant le Brexit devrait conforter la Banque d'Angleterre (BoE) dans son attitude prudente concernant sa politique monétaire.

Elle devait dévoiler à la mi-journée les conclusions de sa réunion mais l'ensemble des analystes estimaient qu'elle ne touchera pas à ses taux d'intérêt.

afp/buc