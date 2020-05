GB: taux de chômage à 3,9% fin mars avant le plein choc de la pandémie

Londres (awp/afp) - Le marché de l'emploi britannique s'est montré résilient au début de la pandémie de coronavirus avec un taux de chômage à 3,9% pour les trois mois achevés fin mars, proche de ses plus bas depuis 40 ans.

C'est 0,1% de plus qu'un an auparavant mais 0,1% de moins que pour le trimestre achevé fin février, note le Bureau national des statistiques (ONS) mardi. Cette période n'inclut qu'une semaine du confinement déclaré le 23 mars dans le pays pour lutter contre l'épidémie.

Depuis, au moins 7,5 millions de personnes au Royaume-Uni ont été placées en chômage partiel, a indiqué le chancelier de l'Echiquier la semaine dernière.

Dans son rapport mardi, l'ONS précise notamment qu'entre février et avril les emplois à pourvoir ont chuté de 21% comparé aux trois mois précédents, leur chute la plus brutale jamais observée depuis que ces statistiques existent, ce qui illustre le plongeon de la demande de main d'oeuvre pendant que le confinement a anesthésié l'économie britannique.

D'autres données "montrent que le niveau d'emplois à pourvoir a plongé de 59% entre la deuxième semaine de mars et la semaine du 3 mai", note encore l'ONS.

"La pandémie de coronavirus a provoqué un choc majeur sur l'économie", constate l'ONS qui rappelle que l'organisme public de prévisions budgétaires OBR "prévoit une chute de 13% du PIB en 2020 et un taux de chômage à 10% d'ici le deuxième trimestre, avant de reculer sous 6% d'ici la fin 2021".

"Si le taux de chômage surprend en reculant en mars, il est clair que le marché du travail est frappé durement. Les données plus récentes montrent que 465'000 emplois ont été perdus en avril" et "856'000 personnes de plus se sont inscrites pour bénéficier d'allocations pour les personnes sans travail", remarquent les analystes de Capital Economics.

Au cours des trois mois achevés fin mars, le PIB a en outre chuté de 2%, signalant l'entrée dans une récession historique, et peut-être la pire depuis plusieurs siècles, d'après les économistes.

afp/jh